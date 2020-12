La novia de Matamoros le dedica unas bonitas palabras en 'Sábado Deluxe'

Kiko Matamoros cumple 64 años en un año que ha estado marcado por sus problemas de salud y ha tenido que someterse a varias intervenciones de vesícula. A su lado siempre ha estado Marta López Álamo quien ha querido dedicarle unas bonitas palabras.

Es el segundo cumpleaños que Marta vive al lado del colaborador y en esta noche del 27 de diciembre quiso dedicarle unas bonitas palabras a su novio en ‘Sábado Deluxe’. Ella se ha convertido en su compañera de vida y ha querido dejar claro lo mucho que le quiere con una emotiva felicitación.

“Me encanta estar pasando el segundo cumpleaños contigo, que te quiero mucho, que me encanta como eres conmigo. Me encanta haber descubierto una persona maravillosa y ver en lo que te estás convirtiendo. Estás muy bien con tus hijos y no sabes lo feliz que te veo”, decía. “Quiero pasar mi vida contigo”, remataba.

El colaborador, muy emocionado con el mensaje de su novia, ha querido responder a sus bonitas palabras: “Gracias por todo lo que me das y por todo lo que me espera”.

Los colaboradores no se han quedado callados tras escuchar la llamada telefónica y han dedicado unas palabras a la novia de Kiko Matamoros: “Gracias por aparecer en la vida de Kiko, te estamos muy agradecidos”, decía Belén Esteban. “A mí me has alegrado la vida, porque con la otra era un infierno”, seguía Mila Ximénez.

El mensaje de Kiko Matamoros a ‘Sálvame’