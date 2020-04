Kiko Jiménez destapa la verdadera opinión de Gloria sobre Ana María Aldón: "Dijo que era una interesada"

Kiko Jiménez siempre ha mantenido que la relación de Gloria Camila y Ana María Aldón no era tan buena como querían hacer ver y esta noche el ‘ PoliDeluxe ’ le ha dado la razón. Si bien Gloria ha reconocido que al principio adoptó una postura sobreprotectora con su padre , Kiko ha ido más allá.

“¿Es cierto que Gloria Camila se fue a vivir contigo porque no soportaba estar en la misma casa que Ana María?”, ha sido la otra pregunta en la que el ‘Poli’ ha dado la razón a Kiko. “Yo vivía solo y ella venía constantemente a mi casa y me contaba que no le caía tan bien Ana María. Yo creo que intentan ser cordiales para favorecer a Ortega Cano”, ha explicado el entrevistado.