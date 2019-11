Hugo Sierra da las claves sobre el deterioro de su relación con Adara: "Flaqueé un poquito"

Además, añade otro punto para entender la situación: “Hubo otro problemita de salud que alargó un poco la abstinencia ”. Responde así a las afirmaciones de Adara en las que decía que ya no tenían relaciones sexuales . Hugo contó que Adara había sido operada de sus partes íntimas, lo que supuso que no pudieran mantener relaciones durante siete semanas (aparte de la cuarentena del parto).

A medida que avanzaba la conversación, Hugo acabó reconociendo que en los últimos tiempos no estaba al cien por cien en la relación: “Flaqueé un poquito, pero ella me seguía diciendo que estaba todo bien”. Y puntualizó: “No estaba tan pendiente, lo que no significa que no estuviera pendiente”.