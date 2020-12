Jorge Javier Vázquez: "Creo que soy el mejor presentador de programas de entretenimiento"

"Odio la falsa modestia", ha asegurado el comunicador

Una de las preguntas a las que ha tenido que hacer frente Jorge Javier Vázquez en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' ha sido si se creía el mejor presentador de la historia de la televisión. Él ha respondido entre risas que no, pero Conchita ha asegurado que mentía.

"Yo sé que soy muy bueno en lo mío, en la historia de la televisión ya me parece mucho. Hay una cosa que me moleta mucho que es el profesional que está diciendo mucho: ‘no, porque tal…’ Cada uno sabe lo que vale y yo la falsa modestia la detesto", ha respondido él explicando que no era una pregunta precisa.

"¿De entretenimiento?", ha preguntado Matamoros. "Sí", ha respondido él de manera contundente. Belén Esteban ha querido agradecer la labor de Jorge como presentador. "Yo cuando he venido a hacer una entrevista, siempre lo he dicho, me has sabido llevar muy bien y eso se agradece, sobre todo cuando tienes entrevistas en las que tienes que hablar de algo malo. En todas las entrevistas me has sabido llevar muy bien menos en la que la tuvimos, pero te lo perdono", se reído ha la ganadora de 'GH VIP 3'.