Jorge Javier Vázquez abronca a Paloma García Pelayo: "No quiero volver a coincidir contigo en este programa"

Paloma García pregunta a Pepe Navarro sobre una sentencia de lesiones a una mujer: "Eres una demagoga, esto no es profesional"

Pepe Navarro: "Se me condenó a pagar a esa mujer 500 euros pero yo no le toqué ni un pelo"

Pepe Navarro se sienta en el 'Deluxe' tras años alejado de la televisión para enseñar las pruebas que demostrarían que no es el padre del hijo de Yvonne Reyes

El momento más tenso de la noche sin duda se vivía alrededor de la una de la mañana entre Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez. La colaboradora del 'Deluxe' preguntaba a Pepe Navarro por una sentencia que condenaba al presentador por lesiones a una mujer hace años, lesiones a una expareja de Pepe llamada Vanesa:

"Si echas la vista atrás, ¿cómo definirías tu relación con las mujeres?, ¿alguna vez has tenido un problema serio con alguna de ellas que haya acabado en tribunales? ¿esta sentencia también es irregular y falsa?".

Ante estas preguntas, Pepe Navarro respondía tajante: "¿Tú qué quieres, Paloma? ¿tú qué pretendes, encajonarme y buscarme?". El presentador terminaba contestando que efectivamente existe una sentencia de "una tal Vanesa" en la que se le condena a una falta por lesiones, pero que él en ningún caso es un maltratador.

Ante este enfrentamiento, Jorge Javier Vázquez se veía obligado a intervenir cuando Paloma expresaba a viva voz que ella tenía "tolerancia cero" con algunos temas. La reprimenda de Jorge Javier Vázquez era demoledora:

"Paloma creo que en este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos, si tan claro lo tenías no haberte sentado con un maltratador, si tanto problema te creaba sentarte con Pepe Navarro haber tenido el valor de decírselo a Patricia y no haber venido hoy (…) Me parece que tal y como están las cosas es fundamentalmente irresponsable y ventajista sacar lo que has asacado a la una de la mañana, estoy profundamente decepcionado contigo, nos has ofendido a nosotros como programa, nos has dejado en muy mal lugar a todos, lo siento pero por el momento yo no quiero coincidir contigo en un tiempo en este programa, has contribuido a ponernos en una situación profundamente delicada, lo sabías desde el principio y lo tenías planeado".

Paloma se defiende: "Siempre me había sentido libre en este programa"

Paloma García Pelayo se ha mostrado muy sorprendida tras las palabras de Jorge Javier Vázquez y en todo momento ha intentado explicarle a sus compañeros que su intención nunca ha sido dejar en mal lugar al programa o al resto de compañeros: "Yo me he sentado aquí para entrevistar a este señor porque hace mucho tiempo que no se sienta en un plató, me he sentado aquí con total libertad para preguntar lo que quisiera y ese asunto creo que se debía tratar".

Tanto Jorge Javier Vázquez como Pepe Navarro han afeado a Paloma sus intenciones porque, en opinión de ambos, ha intentado enarbolar la bandera del feminismo y la lucha contra el maltrato a las mujeres, algo que ellos aseguran también defienden: "Yo soy el primero que está en contra del maltrato a la mujer, por eso, aunque se me condenó a pagar 500 euros a esa mujer yo te aseguro que nunca la toqué, ni a ella ni a ninguna otra mujer, yo no soy ningún maltratador, como todos sabemos existen las denuncias falsas".

La demagogia no ayuda al feminismo, no me puedes asaltar así, esto no es profesional

María Patiño interviene y afea la actitud de su compañera Paloma

No solo Jorge Javier Vázquez ha afeado a Paloma García Pelayo la supuesta intención de sus preguntas, María Patiño también se ha sentido perjudicada por las palabras de Paloma porque, en su opinión, encargándose ella únicamente de sacar ese tema cuando los demás no lo han hecho lo que ha conseguido es dejar a los demás compañeros como personas insensibles ante el maltrato a la mujer.

He estado muy beligerante porque no me gustan los hombres así