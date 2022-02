Jorge Sanz no conoció a su hija hasta que ella tuvo 18 años: "No había día que no me arrepintiera"

Jorge Sanz fue padre con 19 años y, en un primer momento, no quiso ejercer como tal. Pasado el tiempo, quiso conocer a la niña , pero llegaba tarde. La joven Marta ya tenía una figura paterna, el marido de su madre, y por ello padre e hija no se conocieron hasta que ella fue mayor de edad. Así nos lo cuenta el actor en su entrevista con Jorge Javier Vázquez:

“No reaccioné como debía”, cuenta con respecto al hecho de enterarse que iba a ser padre. “Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada, cuando estaba de siete meses”. No quiso asumirlo en aquel momento pero “me arrepentí muchísimo. No reaccioné bien”.