Kiko Matamoros, sobre sus tumores en la vejiga :"El diagnóstico no es nada optimista"

"Me han detectado varios tumores de vejiga y el diagnóstico no es nada optimista ", así arrancaba la entrevista Kiko Matamoros frente a su amiga María Patiño. La seriedad conquistó el plató, donde el colaborador sólo pudo abrir su corazón a la audiencia y contar todos los detalles de la enfermedad que sufre.

Los primeros síntomas llegaron hace aproximadamente dos meses, según cuenta el afectado: "Cuando tuve un ingreso por urgencias por una obstrucción urinaria, coincidía que me iba de viaje con mi hija a Londres y me tuve que dar la vuelta por el dolor". Al principio le dijeron Kiko que podía ser algo "episódico", pero, sin embargo, hace aproximadamente un mes ocurrió lo que nadie esperaba: "Me desperté en medio de un charco de sangre".