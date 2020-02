Lydia Lozano se rompe durante el 'PoliDeluxe': "No busco protagonismo, no compensa el daño que hago a mi familia"

" ¿Estás encantada con el protagonismo que te está reportando toda esta historia? ", le ha preguntado María Patiño. "Aquí se me puede ver que disfruto, que se hace audiencia, pero luego…", ha comenzado ha decir la colaboradora rompiendo a llorar. " Mi madre con 91 años se tuvo que tomar un lexatin , con el daño que hago a mi familia, con el daño que ya le hice, no compensa… Yo tendría que estar loca para que valieran la pena estas noches sin dormir ", ha explicado deshecha en lágrimas.

"No estoy buscando protagonismo, estoy afrontando el problema. ¿Cómo no me van a doler que digan que no soy periodista si mis padres me pagaron la carrera para que fuera feliz?", ha añadido.