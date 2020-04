María Patiño da la cara por Alexia Rivas y Marta López estalla: "Cuidado con todo lo que puede salir"

María Patiño y Marta López protagonizaron un “enfrentamiento muy grande” en la publicidad de ‘Sábado Deluxe’. Un conflicto que continuó en directo en el plató del programa y en el que la presentadora no dudaba en dar la cara por su compañera, Alexia Rivas.

María quiso dar la cara en un momento por su compañera, Alexia Rivas. Aunque reconoce que la reportera no ha dicho toda la verdad, aseguró que no le parece bien que se la deje como “una tía que solo está interesada por la fama y que se tira a todos los famosos”. “Aquí hay un responsable que se llama Alfonso Merlos y se está pasando por alto”, añadió.

La presentadora aseguró que Alexia Rivas “hasta el momento no ha sacado ningún beneficio económico” y que a ella se la conoce “por su profesión”. Dio la cara por ella en ese aspecto, pero no dudó en asegurar que no le gusta “cómo lo está gestionando todo”: “Me ha mentido esta mañana”, añadió.