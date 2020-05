Marta López revela la verdadera cara de Alfonso Merlos con un polígrafo

Después de casi veinte años en televisión, era la primera vez que Marta López se sometía al ‘polideluxe’ de Conchita. Aseguraba no tener miedo a las consecuencias de esta entrevista y que por Alfonso Merlos no sentía miedo, sino lástima. El polígrafo desvela todo lo que Marta sabe y calla sobre el escándalo mediático 'Merlos Place' que ha interesado a la mismísima Whoopi Goldberg y al que se acaba de unir Arturo Requejo .

Marta se ha mostrado esquiva cuando se le ha preguntado por los negocios de Alfonso . De hecho, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por posibles "filtraciones intencionadas" y por si Merlos "pudiera haber utilizado sus habilidades para desprestigiar a una empresa en favor de otra". Pero ella se cierra en rotundo, y dice no saber nada al respecto, algo que que algunos colaboradores tachan de cobarde. Ella se defiende y alega que no tiene miedo a que Merlos le demande, porque ella habla de sí misma, de lo que ha vivido junto a él.

La verdad de Marta López

Marta ha demostrado que es sincera en toda esta polémica. A través de las preguntas del 'poli', hemos descubierto que no pactó con Amor la grabación de la llamada a tres entre ellas dos y Alexia Rivas para hacer programas de televisión, no piensa que a Merlos le hayan tendido una trampa y considera que todo el asunto de la pillada ha sido fruto de la casualidad.

Alfonso Merlos criticaba a Javier Negre

Tres preguntas clave sobre Javier Negre han servido para desmantelar la amistad entre él y Alfonso Merlos. Marta no cree que todo este asunto sea una venganza de Negre hacia su amigo, pero sí que sostiene que Merlos criticaba constantemente a Negre: "Se creía mejor que él en todos los sentidos". Habla claramente de celos y rivalidad por parte de Alfonso y revela algunos de los comentarios que salían de su boca.

Las mentiras de Marta López

La pregunta era clara y directa: ¿Eras consciente de alguna infidelidad de Alfonso? Ella ha dicho que no, pero Conchita sostiene que miente. Los colaboradores se han quedado con la boca abierta, pero ella insiste en su respuesta: habla de indicios pero no de pruebas. Otra pregunta que ha inquietado a todos (porque también ha mentido) era sobre las sábanas de la cama de Merlos, las cuales no se cambiaban con asiduidad, según revela el 'poli'. Es entonces cuando Marta ha admitido que alguna vez le ha dado reparo meterse en esa cama.