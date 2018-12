Mónica ha hablado sobre el momento en el que Carlos Lozano entró en la casa de 'GH VIP' y se produjo una fuerte discusión entre ambos . Considera que fue humillada en ese momento porque asíExplica así una escena que no se emitió en el programa donde ella escucha una conversación entre Miriam y su ex donde le quedó claro que tenían un pacto cerrado previamente.

La gran sorpresa de la noche ha estado protagonizada por Carmen Quevedo, la abuela de Mónica Hoyos. Su aparición en pantalla ha emocionado a la entrevistada, que no ha podido evitar soltar unas lágrimas. Sus palabras hacia su nieta están llenas de fuerza y vitalidad y le ha dejado un buen consejo a Mónica: "Si alguien te hizo daño, perdona. No te dejes vencer por nadie".

En un momento dado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabra para dar su opinión. El presentador le dice a la invitada que su problema es que "no conecta con la audiencia" y que debería "dejar de ser Mónica Hoyos" para conectar. Jorge se ha sentido frustrado cuando Mónica no entendía lo que le estaba contando: "No lo ves… Ese es tu gran problema. Ya está… ella no lo ve".