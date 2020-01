Pablo Carbonell se emociona hablando de su hija Mafalda: "Afrontamos la enfermedad con mucho optimismo"

Pablo Carbonell visita 'Sábado Deluxe' acompañado de Mafalda Carbonell. Tras ver una serie de imágenes del actor y su hija, el gaditano no ha podido evitar romper a llorar. "Te has emocionado", le dijo la niña. "Contigo me emociono mucho hija, no sé que haces, pero me emocionas. Te veo metida en unos jardines a una edad en la que yo estaba haciendo el ganso, que digo: 'Menuda diferencia'", confesó él con los ojos llenos de lágrimas.