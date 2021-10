Alba Carrillo y Santi Burgoa rompieron su relación en el mes de septiembre

Lucía Pariente asegura que su hija no fue "infiel", pero el 'PoliDeluxe' dictamina que miente

Miguel Frigenti, a Lucía Pariente: "A mí me dicen que estás mintiendo y que es verdad que ha sido infiel a Santi Burgoa"

¿Por qué decidieron romper su relación sentimental Alba Carrillo y Santi Burgoa? ¿Hubo terceras personas? Lucía Pariente se sienta en el ‘PoliDeluxe’ y responde a la mayor incógnita de la separación de su hija con el presentador.

Aunque Alba Carrillo ya habló alto y claro de su ruptura en 'Ya es mediodía' y confesó que no se habían producido infidelidades, 'Sábado Deluxe' quería ir más allá y saber si la versión de su madre podía arrojar algo de luz y despejar todas las dudas sobre la separación.

“¿Ha roto tu hija con su exnovio, Santi Burgoa, a causa de una infidelidad de ella?” fue una de las preguntas que la madre de Alba Carrillo tuvo que responder ante la máquina de Conchita. Ella fue muy clara y negó “rotundamente” que lo hubieran dejado por una tercera persona.

Mis conocimientos son que no ha sido infiel

“Lo único que tengo que decirte es que no me gusta hablar de Santi y no lo hago por el cariño y respeto que le tengo. Tendría que haber dicho que esta pregunta no la hacíamos”, decía Lucía Pariente muy arrepentida tras poner al ex de su hija en el punto de mira.

“Yo te digo que no, dentro de mis conocimientos y mis conocimientos son que no ha sido infiel”, aseguraba Alba Carrillo. La concursante de ‘Secret Story’ contestaba muy segura de su respuesta… Sin embargo, no todos los colaboradores de ‘Sábado Deluxe’ la creían.

“A mí me dicen que estás mintiendo y que es verdad que Alba ha sido infiel a Santi”, explicaba Miguel Frigenti. “Si tu no supieras si lo ha sido o no, habría salido que dices la verdad. Eres consciente de esa supuesta infidelidad y estás engañando a Conchita”, añadía el colaborador.