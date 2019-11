Rosa Villacastín repasa su trayectoria profesional y le lanza un zasca a María Teresa Campos: “Ha traspasado los límites de la televisión”.

Está convencida de que las críticas que recibe son fruto de la exposición que ha tenido por los realities y sus hijas: “María Teresa Campos aceptó hacer un reality para que sus hijas pudieran trabajar y yo me negué a verlo”.

El pasado oscuro de Rosa Villacastín está íntimamente relacionado al de Encarna Sánchez e Isabel Pantoja, de la cual ha comentado que “tiene misterio pero es una persona oscura”: “Me cae fatal”. Siempre poseedora de información sobre Encarna e Isabel, en un determinado momento de su carrera se hizo con unas cintas que comprometieron a las dos figuras de la televisión: “Encarna me quiso poner una demanda de 100 millones y me declaró la guerra”.