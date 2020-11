La surrealista entrevista a Cristian Suescun: le enseña el pene a los colaboradores y confiesa lo que han llegado a ofrecerle por sus servicios sexuales

Las proposiciones "indecentes" que recibe Cristian

El hijo de Maite Galdeano ha reconocido que recibe ofertas más que suculentas de sus seguidores: "Me han ofrecido hasta 10.000 euros por chupármela". Finalmente, Cristian no llegó a un acuerdo con este seguidor, pero la futura promesa del cine para adultos asegura que no se cierra a ninguna proposición: "Yo por 10.000 euros dejo que me la chupen, cierro los ojos y listo".