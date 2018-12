Si algo caracteriza a Techi es que es muy directa a la hora de hablar (ya lo vimos en su entrevista con polígrafo y en la casa de 'GH VIP' ). Y si hay que ponerse a confesar cosas íntimas pues ella no tiene ningún reparo. Ha concedido una entrevista a la revista 'Primera Línea' y cada confesión es una bomba. Llega al 'Deluxe' para ampliar detalles y dejar con la boca abierta al propio Jorge Javier.

"Me lo he pasado tan bien con Kiko Rivera que le pongo un 10. Me ponía muy cachonda, a 800 revoluciones y a 20 uñas que es mi postura favorita"