'Secret story: la casa de los secretos 2' 3 (26/01/22), completo en HD

Además, ha habido la primera hora sin cámaras. Elena y Alberto no pudieron aguantar más y protagonizaron el primer 'edredoning' de la edición. La pareja ha querido dar un paso más allá y ha pedido una hora sin cámaras para poder disfrutar en la intimidad. El programa les ha preparado una cena especial con sushi y una habitación especialmente decorada para ellos. "Sabía que iba a dar la talla", se reía Héctor en el cubo muy satisfecho. "No me esperaba menos", ha confirmado ella.