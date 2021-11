Secret Story: Cuenta atrás 8 (02/01/21), completo en HD

Adara ha explicado que desde que salió de la casa de Guadalix y enamorarse "en cierta manera" de Gianmarco, se rompió la familia que ella tenía y ahí es donde destaca el momento más duro de toda su vida: "Tuvimos que hablar Hugo y yo de lo que tuvimos en común. Pasé muchísimo miedo, no por él, por la situación. Pensaba que me iba a quedar atrapada en Mallorca hasta que mi hijo fuera mayor de edad". "Afortunadamente llegamos a un acuerdo", algo por lo que ha querido decirle a Hugo que se lo agradecerá siempre: "No me puedo creer que esté contando todo esto".