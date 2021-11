'La noche de los secretos' 12 (28/11/21), completo en HD

Por otro lado, Sandra descubre la la traición de Julen. "Yo hubiese hecho el intercambio, pero tú eres así", le dice Sandra a su novio y ella asegura que no le preocupa marcharse del concurso: "No me preocupa irme, me sorprende, bueno, me lo imaginaba sí, no me pilla de primeras. Me debería de sorprender porque para mí siempre va a ir salvarlo a él, si él se queda en blanco y no es como yo porque yo para eso soy más egoísta, no pasa nada".