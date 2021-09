Secret Story: Cuenta atrás 3 (28/09/21), completo en HD

Además, Emmy Russ cuenta su dura infancia en 'La línea de la vida': "Mi padre no me quería. Emmy nació en una familia muy normal, según ha afirmado, pero el primer bajón llegó en el colegio: "Se me daba mal estudiar, intentaba hacerme famosa y subía videos en internet y los niños se reían de mi mucho". Ella, tras estos malos momentos, asegura que aprendió a "ser fuerte" y no dejar que nunca le rompan: "Gracias a hacérmelo aprender tan joven estoy aquí y es difícil hacerme daño". Carlos Sobera le ha aplaudido sus palabras y destacar el importante mensaje que manda: "El bullying y la presión que tuviste de pequeña te vino bien y esto quiere decir que todos estos problemas se pueden superar, con ayuda, pero se pueden superar. Enhorabuena por ello".