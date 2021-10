Secret Story: Cuenta atrás 4 (05/10/21), completo en HD

Lucía Pariente se ha enfrentado a una de las dinámicas más duras de 'La casa de los secretos': exponerse como nunca antes en la 'Línea secreta de la vida'. A la concursante, además, no le gusta mucho hablar de su vida privada. Pero en 'La casa de los secretos: cuenta atrás' hemos podido descubrir más sobre ella. La concursante explicó que uno de sus mayores logros había sido formar su propia familia. Reconociendo que solo se ha casado por trámites burocráticos porque no cree "en el matrimonio", eso no quitó que se deshiciese en elogios sobre su marido.



"Mi relación es muy buena, maravillosa. Es la persona que siempre se mantiene en la sombra. Cuando me ve caída coge un teléfono y viene corriendo. Es la persona que siempre que me pregunta le digo que soy feliz y siempre me responde que 'Siempre vivió de ilusiones la tonta de los coj****", confesó. "A mí me basta muy poquito para ser feliz", matizaba después.