Secret Story: Cuenta atrás 6 (19/10/21), completo en HD

Alba Carrillo no ha tenido su mejor noche, la colaboradora se ha roto en plató porque se siente traicionada tras todo lo acontecido entre la que era su amiga, Isabel Rábago y su madre. Momentos antes de tener que conectar con 'La casa de los secretos' para hacer el contra alegato a su madre.

Alba, visiblemente emocionada, ha explicado con sus palabras que la expulsada tiene que ser su madre "con todo el dolor" de su corazón porque no está feliz en la casa: "Me está haciendo daño a mí". Carrillo ha afirmado, ante la atenta mirada de todos los habitantes de la casa, que el programa a ella le ha "costado una amiga" y ha advertido a Lucía Pariente: "Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel y que disfrutes mucho de los que son tus amigos de verdad ahí". Tras esto, ha aclarado que esto para ella es "más que un juego".