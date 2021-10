Secret Story: Cuenta atrás 7 (26/10/21), completo en HD

Gianmarco visita a Luca en la casa de Guadalix y tienen un bonito momento. Cuando Adara se enteró de que estaba en la casa, le entró la risa tonta. "Madre mía. Le vi en algún plató y tal pero así, hacía un año y pico diría yo que no nos vemos (le entra la risa) Me hace gracia. No sé, perdón, creo que son nervios. Me parece surrealista la situación", le contó la concursante a Carlos Sobera desde 'El Cubo'.