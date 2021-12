Secret Story: Cuenta atrás 12 (30/11/21), completo en HD

"La concursante está en la cama pasando su bajo ánimo y Luca se mete a su lado para animarla, momento en el que ella aprovecha para reprocharle su actitud: "He ido antes a darte un abrazo, he visto que estabais haciendo una pizza cuando ibas a hacerla nosotros mañana. Somos un grupo de cocina y la hacemos los dos". "La ha hecho otra gente", le explica él, pero ella no queda conforme: "No, la has hecho tú. Yo actúo diferente cuando veo a una persona que está mal, desde luego no la dejo de lado".