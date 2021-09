'Secret Story: La noche de los secretos' 2 (19/09/21), completo en HD

"Te creías que íbamos a ser tu y yo los protagonistas", le decía Canales Rivera a Cynthia, a lo que ella respondía: "Ya vendrá, que yo te he puesto fino". Cynthia se ha confesado con el torero, asegurando que el primer día en la casa fue duro para ella: "Estaba dos días en bucle, había mucha gente que no se sabía la historia y cosas que yo no sé si se pueden contar o no". A lo que Canales le ha contestado: "No es el momento ni el lugar".