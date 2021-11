'La noche de los secretos' 9 (07/10/21), completo en HD

Isabel Rábago ha podido leer el texto de Miguel Frigenti: "Lo de ir envenenando por detrás a todos tus compañeros es porque no has conseguido tener una trama propia en el concurso o, simplemente eres así de retorcida?". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha contestado rápidamente la periodista y lo explica: "Puede estar interpretando lo que le de la gana. Si tener trama personal es ir insultando al personal y buscando bronca, prefiero no tener trama personal".