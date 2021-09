16.00 - 0.00 | Todos pensando en la expulsión

16:10 H Algo verdadero

Luca, Cris y Miguel discuten sobre la comida: se han comido los Donuts de Cris, han recolocado los cereales (que se han repartido)... Los tres están como en un piso de estudiantes, con más hambre que Carpanta en un mal día.

Mientras tanto, en la señal Plus, el resto del grupo descansa (bueno, todos menos Emmy, que va a molestar a la gente echada). Volvamos al salseo.

Frigenti, Cris y Lyca están preocupados por los porcentajes y en medio de la conversación aparece Canales a pedir cacao en los labios. Preguntan si la comida se sigue haciendo y Frigenti dice que con el hambre que tiene (a ver, normal, son las cuatro y diez) se va a hacer un bocata.

Cristina: Me alegro mucho de estar con vosotros dos porque sé que es algo verdadero. Me ayuda, porque si no...