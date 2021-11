16.00 - 0.00 | La rebelión de Cristina, Luca y Luis

16:24 H Cristina no está dispuesta a ceder

En el jardín, Cristina está on fire. Con Luca y Luis Rollán como interlocutores, está repasando lo que ha pasado en la asignación de tareas. Ella dice que no está dispuesta a dejar la cocina y que no va a dejar que Adara & Cia se salga con la suya, y que les quieren quitar de cocinar únicamente para generar conflicto y provocarles.

Ella cree que habría que hacer una votación para decidir estas cosas.

Al poco llegan Dany Gemelier , y les dan la razón: como quieren provocar, no van a aceptar el resultado de una votación. Ellos parece que buscan algún tipo de manera de evitar más conflicto y más peleas.

Después se ponen a dar vueltas al tema, para arriba, para abajo, con Dany temiéndose que la cosa no va a llegar a ninguna parte. Se temen que la compra se va a hacer mal, incluso que se haga sin tener en cuenta a los cocineros.

Tras un rato largo, Cristina llega a una especie compromiso: que la compra la haga "uno de cada grupo" para así asegurarse de que no se hace de otra manera.