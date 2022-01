16.00 - 0.00 | Enredos amorosos en la casa de los secretos

17:21 H Elena se ve fuerte y cree que puede salvarse

Elena sigue mosqueada por el comentario de que no inspira confianza: "Aquí no estamos de campamento de verano". Cree que en esa nadie inspira confianza. Luego se plantean quiénes serán los siguientes nominados. Ambos creen que ellos serán nominados sí o sí y votarían por Laila pero no por Nissy.

Elena cree que puede salvarse, incluso entrar a la repesca (si la hay, claro, que ya lo da por hecho). Ojalá tener tanta confianza como Elena en sí misma, la verdad. Sus argumentos son que Rafa no da mucho juego y que Alatzne dijo que se quería ir con su familia. "La expulsión va a ser complicada porque somos tres fuertes". ¿Cómo es posible que sepan ya quién es fuerte y quién es débil si solo se ha ido una persona? Igual se refiere a que pueden levantar más peso que el resto.