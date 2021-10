03:00 H "¿Vais a pasar los últimos día así?"

Adara se acerca a Sandra e intenta que acerque posturas con Julen: ¿"Vais a pasar los últimos días así?. "Me ha hablado mal...No me ha dejado ni que le toque...Pues nada, no vaya a ser que le roce y me corte una pierna...Si quiere hablar mañana, vale...si no, que salga por la puerta y se pire". Adara le insiste para que vuelva a la cama de Julen, pero Sandra no está por la labor.