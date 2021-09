La Casa de los Secretos está muy calentita y es que lo concursantes a pesar de las broncas que tienen, cuando llega una fiesta cambian de tercio. Ayer por la noche tuvieron fiesta de pijamas y jugaron a beso, verdad o atrevimiento. Como era de esperar, hubo besos, bailes hot y confesiones íntimas.

Pero claro, con el ambiente que hay en la casa y la tensión que tienen algunos concursantes, no nos extraña que saltaran chispas en todos los sentidos. Como el beso entre Cristina y Luca, que ha dejado fuera de juego a Emmy. Le ha dolido porque se supone que a Luca le gusta, pero sus actos no dicen lo mismo. El bailecito sexy que le hizo a ella no arregló la situación.

Aunque también hubo malos rollos. Cynthia ha encontrado dos hombros donde llorar ante la negativa de algunos de sus compañeros: el de Miguel Frigenti y Cristina.

Vamos, que el ambiente está que arde.