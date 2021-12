'La noche de los secretos' 15 (12/12/21), completo en HD

Julen fue expulsado por la audiencia de 'La casa de los secretos' y esto dejaba a Sandra Pica completamente rota al enterarse en su despedida y durante el resto de días en los que ella ha tenido que permanecer en la casa de Guadalix sin su pareja. Julen ha dejado un gran vacío a su novia, que ha derramado muchas lágrimas durante sus primeras horas sin él: "Me tengo que acostumbrar, la casa para mí está vacía". He incluso habla con su foto antes de irse a dormir: "Solo puedo darte las gracias porque has hecho que cada día sea especial". Algo que ha hecho que Julen haya terminado hecho un mar de lágrimas en plató: "Hemos crecido un montón".