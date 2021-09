“ ¡Que pesados con estos juegos! queréis que me enfade”, comentaba Emmy pensando que iba a ser la más perjudicada. Pero nada más lejos de la realidad, los posicionamientos descubrieron que la casa está más dividida que nunca y los nominados prácticamente tuvieron el mismo número de compañeros detrás.

Y como suele ser casi inevitable en estas situaciones, los ‘piques’ no tardaron en aparecer. Las caras de Emmy eran un poema cuando Julen explicaba por qué se había posicionado detrás de ella. Pero el momento de más tensión llegó cuando Sofía Cristo tuvo que explicar por qué se ponía tras Cristina Porta, cuando en las nominaciones le dio los tres puntos a Emmy. “Yo me hubiera puesto detrás de la persona a la que he dado 3 puntos”, comentaba Cristina visiblemente disgustada.