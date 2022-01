09:29 H Elena se despierta y acompaña a Carmen

Elena también se ha despertado y, junto a Carmen, descubren cómo funcionan los micrófonos. Elena todavía no ha desayunado y le cuenta a su compañera que se se va a lavar la cara primero, luego a cambiarse y después desayunará. Carmen le dice que ella no sabe qué quiere hacer, que solo quiere hablar con alguien. Ya pudimos comprobar ayer que mucho tiempo callada no puede estar.

El resto sigue en la cama.