A un paso del final: “Encerramos a un inocente”

‘Secretos de Estado’ está llegando al final y el asesinato de Pedro, dará un giro inesperado a la presidencia del partido. Alberto ya no cuenta con el apoyo de nadie y no tendrá más remedio que dar un paso atrás para evitar que Paula cumpla su objetivo.

¡Alerta Spoiler! Si no has visto todavía el capítulo 12 de ‘Secretos de Estado’ estás a punto de descubrir las claves que hacen que su último capítulo vaya a ser muy, muy emocionante.

Andrés está en libertad y corre a buscar a Laura

Aunque le había prometido a su madre que no iba a tener ningún contacto con él, Laura no pudo evitar salir del coche para volver a tener cerca a Andrés, recién salido de la cárcel. En un intento de romper con sus sentimientos, Laura le suelta un “Es demasiado tarde para nosotros”, pero para Andrés no es suficiente. Eso sí, preocupado por la situación, cae en la trampa de Jon y termina apuntándole con una pistola en el pecho.