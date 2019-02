Las claves del tercer capítulo: el Presidente es capaz de todo para conservar el poder

En el primero de los 'flashbacks' hemos conocido una faceta de la Primera Dama completamente nueva: su lado más romántico y pasional . Pero esto no ha ocurrido con su marido, el presidente Alberto Guzmán, sino con su amante . El momento clave ocurrió cuando ambos acudieron a un teatro y se vieron en secreto en la azotea, donde empezaron a besarse. Justo en ese momento apareció Andrés, el Jefe de Seguridad, que se encargó de contarle todo al Presidente.

También hemos descubierto que Ana Chantalle, su jefa de prensa, desde hacía mucho tiempo. Y que fueen las que aparecía besándose con Guzmán que en tantos apuros han puesto al partido . Esto se debe a que tenían en mente un plan que beneficiaría a ambas, pero la reacción de Guzmán cuando Chantalle puso las cartas sobre la mesa no fue la esperada. Es más,

La guinda a toda esta trama fue el plan de Guzmán para no perder a su familia. Él no tenía ninguna intención ni de hacer pública su relación con Paula, ni tampoco de permitir que Ana se marchase con su amante. Por eso tomó cartas en el asunto y encargó a Andrés, su jefe de seguridad, el trabajo sucio... ¿Es por esto por lo que Ana Chantalle podría querer quitarse del medio a Guzmán? ¿Es una venganza por lo que le ocurrió a su amante? ¿O no tiene nada que ver y ni siquiera Chantalle estuvo detrás del intento de asesinato de su marido?