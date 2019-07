Adorna tu pelo: los complementos perfectos para innovar con tu look

El verano ya está aquí y con él, la playa, la piscina, las veladas con amigos y las ganas de salir para disfrutar a tope las noches estivales. Es en esta época del año en la que más nos gusta innovar y nos atrevemos a lucir outfits y peinados diferentes, que nos dan un aire más desenfadado y juvenil. Por eso, en este artículo te vamos a contar cómo puedes adornar tu melena con complementos para tu pelo , y conseguir que se conviertan en el mejor aliado para completar un magnífico look veraniego .

En primer lugar, tienes que tener en cuenta cuál es tu tipo de cabello y escoger bien los complementos que mejor se puedan adaptar a él. Si tienes una melena abundante, tanto lisa como rizada, lo mejor será escoger adornos de pelo de un tamaño más grande para que puedan recoger toda tu melena y luzcan bien con tu tono de cabello. En cambio, si tienes el pelo muy liso o fino, deberías escoger adornos de pelo más pequeños y discretos, que no resulten muy pesados y que sean fáciles de colocar y mantener en tu peinado.

Teniendo en cuenta esto, hemos seleccionado para ti 5 complementos, que son tendencia esta temporada y que aportarán a tu look, el toque perfecto para brillar este verano gracias a tu pelo.

Las coronas de flores : empezaron a ser tendencia la temporada pasada, pero ésta también siguen en pleno auge, en todos sus estilos y tamaños: grandes, medianas, pequeñas o mezcladas. Las coronas de flores, o flores pequeñas salteadas por tu pelo, te darán un toque dulce y aniñado, sin que pierdas el estilo y la sofisticación de tus looks más elegantes.

Diademas de bisutería : son ideales para dar brillo y luminosidad a todos tus peinados, sobre todo a aquellos que son de noche o fiesta. Por el día, además, también puedes utilizar diademas de este estilo, con pequeños brillantes, más discretos, que le aporten brillo a tu look, sin parecer recargado.

Diademas o turbantes de tela: También continúan en pleno auge. Puedes optar por escoger este complemento en varios colores, para darle más luz y color a tu look, las de tela son la última tendencia, o escoger la opción de turbante, que es un complemento muy favorecedor. De todos los seleccionados, el turbante es, sin duda, el más atrevido. Si lo usas, tu look puede rememorar a las grandes actrices cine de los años 60 y 70, convirtiéndote en una estrella sofisticada. Debes ser atrevida para usarlo, ya que a tu paso no dejarás indiferente a nadie.