Ovalada, alargada o en forma de diamante: existe un peinado perfecto para cada tipo de cara

Es complicado: cada cara tiene una forma completamente distinta, y eso acaba influyendo a la hora de que te quede bien un corte u otro. Seguro que lo has oído unas cuantas veces y te has preguntado cuáles te favorecerían más, pero tal vez no te hayas animado a dar el paso. Y es normal que persistan los recelos: una vez que encontramos un corte que te favorece, no todos somos capaces de cambiarlo con facilidad. Pero toma nota: en el artículo de hoy te explicamos qué peinados te podrían quedar bien según la forma de tu rostro, ¡para que no tengas excusas para arriesgarte!