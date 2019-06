Los dos imprescindibles para un viaje de fin de semana a la playa: hacemos la maleta con Laura Madrueño

Hacer la maleta antes de una escapada de verano se puede volver en un verdadero dolor de cabeza. No sabes qué meter y qué dejar fuera, cómo hacerlo para que quepa todo y lo que es más complicado aún, conseguir que la ropa llegue en buen estado y no parezca un rodillo arrugado. Tenemos algunos trucos para convertir una tarde de preparativos viajeros algo más amena. Laura Madrueño es una mujer todoterreno que no para quieta. Cuando va a la playa ella prefiere pasar el día haciendo activididades en las que, a poder ser, estar en el agua sea prácticamente obligatorio. Le encanta hacer surf, practicar apnea y explorar los bellos fondos marinos haciendo submarinismo. Y, claro, para un viaje así necesita tener claro qué meter en su maleta y qué es más prescindible. Nos ha contado que el hecho de pasar tantas horas bajo el agua hace que su pelo se seque y pierda algo de brillo. Por eso no puede faltar en su maleta un plus de hidratación y nutrición en forma de champú y acondicionador y queremos compartir su secreto contigo para que tu melena sobreviva al verano de la mejor manera posible.