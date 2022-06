Blas Cantó destapa que tuvo una relación con un miembro de Auryn: "Se lio con otros estando conmigo"

"Ocurrió hace diez años, estuve con un chico durante dos años. Dejé todo por él mientras él llevaba una doble vida. Además, tonteaba con otros delante de mi, y dolía", son partes de las palabras del cantante. El que fuera representante de España Eurovisión en 2021 añade lo siguiente: "Cuando me dejó, me enteré de que se había liado con varios estando conmigo. Luego hizo una campaña contra mí. Pero yo le he escrito muchas canciones que ha tenido que escuchar en la radio, de fiesta. Espero que esta la baile mucho".