Shakira y Piqué, a un paso de los tribunales por no haber llegado a un acuerdo: "Ella lo tiene complicado"

Parece que Shakira y Gerard Piqué no llegan a ningún acuerdo y lo más probable, según el paparazzo Jordi Martín, es que ambos se enfrenten en los tribunales. Sin embargo, a lo lejos se vislumbra una esperanza, ya que la solución a sus problemas podría llegar dentro de un año.

“No hay ningún convenio regulador ni ningún tipo de acuerdo entre Piqué y Shakira”, explicaba Jordi Martín en ‘Socialité’. “Me he puesto en contacto con uno de los despachos y me aseguran que no hay ningún acuerdo”, afirmaba.