Ortega Cano quiere que su museo sea más grande que el de Rocío Jurado: "El Ayuntamiento está harto de él"

El entorno del propio Ortega Cano confiesa a 'Socialité' que "él está vendiendo su museo como un súper evento, pero el Ayuntamiento empieza a estar un poco harto de él ". Además, añade: "Aunque Ortega le pone ganas, no está poniendo las cosas nada fáciles".

" Ortega se equipara constantemente con el museo de Rocío Jurado ... a él le encantaría que su sala, porque no es un museo, fuera igual de grande y tuviera la misma elegancia, pero es no va a tener nada que ver..." , dice el entorno del maestro.

Tal es la obsesión de Ortega Cano, que su propio entorno reitera: "Tiene envidia del museo de Rocío Jurado en Chipiona" . Unas confesiones que concuerdan con las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el torero: "Tiene una lucha interna del ego que es horrorosa... le decía a mi madre 'que no se te olvide nunca que soy Ortega Cano".

Por otro lado, el entorno explica que " el Ayuntamiento ha tenido que pararle los pies porque él quiere meter en el museo trajes de Rocío Jurado, pero ellos no quieren polémicas". Además, añade: "Lo han conseguido parar, pero él insiste... no sé que tiene que ver los vestidos con él y su toreo ".

"Está obsesionado con el museo y que no sea poca cosa al lado del de Chipiona", comenta a 'Socialité'. Además, añade: "Él va todas las semanas al museo, aunque no tenga nada que hacer allí, solo para que se le vea que va. Está un rato y se vuelve, pero dentro no hace nada".