Sara Brasal, Yoli en 'Los Serrano': "No fue fácil venir de un bullying y hacer de gorda y fea"

A Sara Brasal la conocimos hace ya 20 años cuando interpretó a Yoli, la mejor amiga de Teté, en la famosísima serie de Telecinco 'Los Serrano'. Sara ha explicado en exclusiva para 'Socialité' que para ella no fue fácil aceptar el papel de Yoli:

"Yo venía de sufrir bullying en el colegio, no me metía la cabeza en el váter ni me pegaban, pero sí que me dejaban sola y sin amigas, venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele...".

Sara Brasal explica que en un primer momento dudó si debía o no interpretar a esa niña: "Era lo que me faltaba, no quería que la niña fea y gorda de la serie se trasladase a la vida real". Sin embargo, Sara explica que el apoyo de su madre y la buena labor del equipo de la serie fue determinante:

"Las personas del equipo me explicaban que me iban a poner fea, pero que era un personaje, que no era la realidad, de hecho me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa, hicieron un gran trabajo".

Así es la vida de Sara Brasal en la actualidad