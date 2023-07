La versión que lo cambia todo: un amigo de Rauw Alejandro habla de su ruptura con Rosalía

‘’Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella… Él nunca’’, comienza explicando el amigo del cantante.

Además, asegura que ha sido el entorno de la cantante el que ha propiciado la ruptura: ‘’El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘’bajando de nivel’’, que no estaba a su altura. Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo’’.