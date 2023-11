Víctor Elías no ha dudado en dar más detalles. Letizia y él son primos segundos y le haría ilusión verla en ese día tan importante para él.

“Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo”, ha comenzado. Al parecer, le haría ilusión su presencia sobre todo por su madre, que falleció el año pasado y era prima hermana del padre de la Reina.