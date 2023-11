Los amigos y familiares de Chenoa dan pistas de los motivos de su ruptura con Sánchez Encinas

El programa 'Fiesta' desveló, en exclusiva , la ruptura de Chenoa con su marido, Miguel Sánchez Encinas tan solo un año después de casarse. Las reacciones no se han hecho esperar y 'Socialité' se pone en contacto con amigos y familiares de la cantante para intentar averiguar los motivos que han llevado a esta inesperada separación.

El programa se ha puesto en contacto con el entorno cercano de la cantante, entre ellos, sus compañeros de 'OT', quienes se han mostrado muy sorprendidos ante la noticia y Verónica ha admitido ‘’no tener ni idea’’ porque les veía una pareja ‘’superguay’’ y desvela que la noticia le he pillado en shock.

La extriunfita, Gisela, ha ido de la mano de su compañera, pero ha querido dejar el tema un poco en el aire: ‘’Yo hasta que no sepa la verdad de las cosas no puedo…Se dicen tantas cosas que luego no son que para qué te vas a preocupar’’.