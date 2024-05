Acompañamos a Miriam Saavedra en su intento por convertirse en Miss España: lo que opinan sus compañeras sobre ella

Miriam Saavedra ya es candidata oficial a Miss Universo Madrid 2024 . La ganadora de 'GH VIP 6', y ex superviviente se enfrenta a su enésimo reto profesional y ya ha iniciado ya su recorrido como Miss Madrid , un acto al que ha acudido 'Socialité' en apoyo a la Princesa Inca.

El pasado 18 de febrero se abrió oficialmente el casting oficial para elegir a la candidata que representará a España en Miss Universo España, un título con el que la peruana sueña pero ante el que se ha encontrado con más de una crítica: "La gente me critica y se pregunta por qué me presento a esto si no soy española, yo les digo que España es un crisol de culturas".