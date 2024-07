Noelia Moya, ex de Carla Flila, advierte a Nagore Robles: "En cualquier momento, se la puede clavar"

Poco después, Nagore y Carla fueron pilladas besándose y ya no podían esconder por más tiempo lo que era un secreto a voces. Desde entonces, aunque algo discretas, no han dudado en compartir momentos con sus seguidores a través de las redes sociales, como cuando Nagore presumió de regalo por parte de su novia o cuando vivieron una romántica escapada . Parece que todo les va muy bien, pero la expareja de Carla Flila no guardaría un buen recuerdo de la influencer.

"Hay cosas que se deberían de haber quedado en la intimidad", considera Noelia sobre el hecho de que Carla contara todo lo que pasó entre ellas al romper y añade que su ex "se ha lucrado y se sigue lucrando de nuestra relación y yo no me he visto ni un euro": "Si quieres a una persona, no hablas de ella como habló", añade.