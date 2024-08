Así fue la fiesta de 'Supervivientes All Stars': de la salida de Suso y Marieta a las declaraciones de Aurah Ruiz

Tras la final de 'Supervivientes All Stars', los supervivientes más famosos de la televisión lo dieron todo en una gran fiesta que dejó grandes momentazos, y pese a que muchos de ellos no consiguieron limar sus asperezas, sí que se lo pasaron muy pero que muy bien.

Como no podía ser de otra forma, 'Socialité' ha conseguido las imágenes y todos los detalles del fiestón del verano. En esta ocasión, la fiesta ha juntado tanto a los concursantes como a los personajes más conocidos de la televisión y el equipo que se encuentra detrás de las cámaras.

Algunos momentazos que destacaron fue cuando Olga Moreno sorprendió posando con su representante y pareja, que Marta Peñate y Sofía Suescun iban las dos de blanco, algo que no les debió sentar del todo bien y la salida de la fiesta de Marieta y Suso juntos.

Además, Aurah y Jesé también posaron juntos y ella dio unas sorprendentes declaraciones: ''Feliz de estar casada, desde que he salido no nos hemos separado para nada y me hace mejor el amor''.