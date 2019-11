Carmen Borrego da un portazo a la reportera de 'Socialité' para no hablar con María Patiño

Carmen Borrego ha huido de las cámaras de ‘Socialité’ para no hablar con María Patiño en directo. El programa ha propuesto una reconciliación entre la presentadora y la hermana de Terelu pero parece ser que no estaba convencida. Carmen no ha querido hacer declaraciones pero María Patiño sí: “Carmen se expresará mirando a cámara esta tarde pero es una pena que yo no esté delante”.